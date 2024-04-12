В Киеве объясняют, что ждёт украинскую энергосистему в ближайшие дни

Елена Острякова.  
12.04.2024 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинская энергосистема может развалиться на отдельные «острова»

Об этом в эфире «Новыны.Лайв» заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская энергосистема может развалиться на отдельные «острова» Об этом в эфире «Новыны.Лайв» заявил директор...

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«Главная задача на сегодня — сберечь целостность энергетической системы. Чтобы она не развалилась на отдельные острова. Если даже у нас будут плановые ограничения по регионам 4-6 часов – это будет плохо, но это не будет катастрофой. Пока у нас работает атомная энергетика, хотя она и не балансирующая. У нас еще остались гидроэлектростанции. Мы можем возобновить и часть тепловой генерации. Мы сможем тихо пройти и летний, и зимний периоды, если не будут возобновлены удары», – причитал Омельченко.

Он считает, что решать проблему надо за счет повышения тарифов для населения, а также путем строительства мини-солнечных электростанций и станций на биотопливе.

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерегает украинские власти от желания быстро и легко обеспечить население электроэнергией за счет АЭС, поскольку это чревато авариями.

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