В Киеве объясняют кознями России провал Украины на рынке вооружений

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский экспорт вооружения в другие страны сильно просел якобы из-за России, которая строит различные козни Киеву.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась война, Украина очень сильно просела на рынках вооружения и потеряла многие рынки. Мы просели, потому что оружие необходимо было для защиты, и всё шло в армию, даже то, что планировалось на экспорт. А конкуренты не дремлют, а Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия, понятно, что несопоставимо большим.

Например, если только начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать военные ведомства Индии различными рекламациями и заявлениями, тем самым создают большие преграды», – сказал он.

Однако «эксперт» утверждает, что из-за «технологического спада» в России Индия, всё-таки, в будущем якобы отдаст предпочтение Украине в плане военных разработок.

«В 2019 году почти одновременно и Россия, и Украина заключили с Индией два огромных военных контракта. Но сейчас индийская сторона (а Индия – традиционный рынок России), будет склоняться к работе с Украиной. Потому что Россия сейчас испытывает технологический спад, фактически можно говорить о технической деградации. Даже такие истории, как отказ разрабатывать совместно с Россией военно-транспортный самолёт, тоже показатель», – сочиняет Бадрак.