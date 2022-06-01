В Киеве объявилась предательница с Первого канала – её травят нацисты

Новости Украины

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, прославившейся благодаря «антивоенному» демаршу в прямом эфире новостей, объявилась в Киеве и анонсировала пресс-конференцию с «разоблачением работы российской пропаганды». Однако предательнице пришлось отменить мероприятие из-за «негативной реакции общественности».

На самом деле – из-за возмущенных постах в соцсетях киевских журналисток. В них сквозит откровенная зависть. Овсянниковой припомнили и недавно полученную в Европе премию Вацлава Гавела в области прав человека, и ее трудоустройство в немецкий холдинг Die Welt.

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«Мадам окончила в 2005 году Российскую академию госслужбы при президенте РФ и много лет продуцировала ненависть к Украине. За «антивоенный демарш» Овсянникова отделалась штрафом, в то время как за замену ценников в российских супермаркетах на антивоенные стикеры гражданам РФ грозит 10 лет колонии. Удивительно, да? Тут, в Киеве – столице страны, которая борется с российской агрессией на всех фронтах, этой «прозревшей» пропагандистске дают площадку и таким образом легитимизируют «хороших русских». Это плевок в лицо всем нашим воинам! Ее нужно судить за многолетнюю работу на агрессора, а не выносить «хлеб-соль», – негодует заместитель шеф-редактора сайта «Обозреватель» Анна Молчанова.

Аналогично проклятия в адрес Овсянниковой озвучивает и скрывающаяся под псевдонимом журналистка Соня Кошкина, которая на заре карьеры считалась особо приближенной к ряду представителей «преступного режима Януковича».

«Она сама – русская пропаганда, живое ее воплощение и лицо. Важно понимать, что она ж не за свои бабки приехала; что не за свои бабки зал в Интерфаксе арендовала. И, как правильно заметил мой коллега Олег Базар, если завтра ее обольют зелёнкой или забросают яйцами, москали с удовольствием это используют против нас – «дикарей». На это, собственно, и расчет. Мрази проклятые. Им одна дорога – за русским военным кораблем. Навсегда», – брызжет ненавистью Кошкина.

Адвокат-националист Андрей Смолий с тревогой сообщает, что опасность не миновала: Овсянниковой собираются организовать встречу со студентами Киевского университета.

«Кто впустил эту московитскую мерзоту в Украину. Какого черта оккупанты с паспортом России могут заезжать в Украину. Все, что должно случиться с этой оккупанткой, – немедленный арест. Кто-то сознательно пытается тянуть сюда «хороших русских» и дальше строить Русский мир», – возмущен Смолий.

Пример того, как должны вести себя правильные русские, чтобы не раздражать украинцев, накануне показала в интервью ВВС бывший собкор того же Первого канала во Франции Жанна Агалакова.

«Пропаганда работает и на тех, кто ее делает. Ты начинаешь верить в ту ложь, которую произносишь. Мне казалось тогда, что все не так однозначно. Что притеснение россиян на той территории имеет место. Мне стыдно и страшно сейчас об этом говорить… Я жалею, что не уволилась раньше. Я чувствую ответственность за те материалы, которые я делала, за те уступки, на которые я шла, за те компромиссы, которые допускала для себя. Моя совесть меня грызет», – публично каялась Агалакова, ранее уволившаяся с Первого канала.