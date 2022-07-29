В Киеве объявили белорусов врагами, подлежащими уничтожению

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Новости Украины

Белорусы поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине не меньше, чем русские, поэтому они должны быть уничтожены.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший боевик Автомайдана, экс-замминистра по делам реинтеграции Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Туки, украинцы должны относиться к белорусам как к врагам.

«У меня с первых дней не было и нет никакого сомнения в том, что Белоруссия как государство, белорусы, как граждане страны, несут точно такую же ответственность за все те действия, которые происходят на территории нашего государства, как и Россия и россияне. Меня откровенно тошнит от многочисленных случаев того, когда или представители действующей власти, или некоторые так называемые политические эксперты начинают ездить по ушам, мол, это все действия исключительно Путина, это все действия российской власти, не нужно обвинять народ, Лукашенко – диктатор, само население ни в чем не виновато. Это бред полный. Я отношусь к белорусам как к врагам, и для меня, в моем мировосприятии они точно такие же враги Украины, как и русские. Поэтому они заслуживают на то, что они неизбежно получат, а именно – на уничтожение», – заявил Тука.