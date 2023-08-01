В Киеве объявили, что «для Запада война закончилась»

Анатолий Лапин.  
01.08.2023 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Запад хочет говорить о «гарантиях безопасности» для Украины, но лишь в будущем времени.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад хочет говорить о «гарантиях безопасности» для Украины, но лишь в будущем времени. Об...

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По мнению эксперта, Украина будет вынуждена согласиться с теми гарантиями, которые дадут ей США и представит их как самую мощную поддержку в мире.

«Надо внимательно слушать Байдена. Он говорит: «После окончания войны». То есть для Байдена война в Украине закончилась так же, как она закончилась для «Большой семерки», которая в этих гарантиях безопасности Украины черным по белому пишет, что в случае новой войны в Украине «Большая семерка» обеспечивает бла-бла-бла». Там так и написано: «В случае новой войны», – сказал политолог.

«То есть они постоянно акцентируют внимание на то, что война в Украине закончилась в их понимании. А, значит, в ближайшее время должен быть переговорный процесс, заморозка войны и создание зон демилитаризации. Поэтому, когда мы говорим о том, что начинаем переговоры с США, во-первых, мы никаких переговоров не можем начинать – переговоры начинают равные, тогда это переговоры, где кто-то отстаивает какую-то позицию.

В данном случае это значит, мы соглашаемся и выступаем адвокатами Байдена для того, чтобы пояснить, что это то, о чем всегда мечтала Украина, и это самые величайшие байденовские гарантии безопасности, которые только можно было на этой планете и во всей Солнечной системе получить. Славься Байден, спасибо за нашу безопасность в будущем», – заявил Корнейчук.

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