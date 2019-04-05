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05.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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В Киеве объявили, что придется идти на компромисс с Донбассом

Реализация Минских соглашений и автономизация Донбасса – это единственный путь к миру на востоке Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам эксперта, против Минских соглашений выступают только те, кто сегодня наживается на войне.

“Мы должны понимать, что мир без компромисса невозможен. Этот компромисс, который нам предлагают сегодня Минские соглашения в части автономизации местного самоуправления на Донбассе в обмен на украинский суд, украинский флаг, Украину в этом регионе – это чрезвычайно выгодный для Украины компромисс. Минские соглашения – они вообще проукраинские абсолютно.

Только те люди, которые хотят продолжить войну и наживаться на ней политически и экономически, они выступают против Минских соглашений. Потому мир наступит после реализации этих соглашений. И мир, и автономизация – это почти одно и то же самое. Как только возникнет четкая надежда того, что сейчас будет реализован этот конкретный план, боевые действия остановятся. Нужно будет отлавливать лишь провокаторов с обеих сторон. Они всегда будут, все истории конфликтов об этом свидетельствуют”, – заявил Бортник.

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