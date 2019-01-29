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29.01.2019
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве объявили, что Япония заняла предательскую позицию по отношению к Украине

Россия якобы пообещала Японию, что будет обсуждать вопрос передачи четырех курильских островов, если Токио не будет поддерживать Украину.

Об этом во время чата на сайте киевского интернет-издания заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, отвечая на вопрос, почему сейчас вдруг актуализировался вопрос принадлежности Курильских островов.

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“Потому что для России очень важно, чтобы Япония не встала в полный рост на защиту Украины. Япония сегодня занимает достаточно предательскую позицию по отношению к Украине. Она не выступила открыто против России, не провела соответствующие решения и заявления о поддержке позиции Украины и осуждению действий Российской Федерации”, – сказал эксперт.

При этом он говорит, что Россия просто водит японцев за нос.

“Россия обещает японцам, что если они и дальше не будут открыто поддерживать Украину деньгами, технологиями, инвестиционными вливаниями, дипломатическими и внешнеполитическими способами, то она готова обсуждать с Японией передачу этих четырех островов. Но Москва как всегда врет и просто водит за нос японцев. Японцы – тупые, у них текут слюни, и они думают, что переиграют Россию. На самом деле, у России одна цель – Япония не должна стать стратегическим союзником Украины в борьбе против России”, – утверждает Соскин.

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