В Киеве объявили гибридным терроризмом карту Украины без Крыма

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Появление в аэропорту «Борисполь» под Киевом карты Украины без Крыма якобы является результатом проделок «северного соседа».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А пока на Востоке Путин раздаёт российские паспорта, в аэропорту «Борисполь» кое-кто уже отказался от Крыма. Проморолик с картой Европы, на которой нет полуострова, транслировали на табло аэропорта», – сказала ведущая.

Журналисты также поинтересовались, должна ли быть реакция на такие вещи.

«Безусловно. Даже в перетрансляции на любом телеканале никакие СМИ не имеют права показывать карту без нашей территориальной целостности. Я глубоко убеждён, что это продумано и просчитано тем северным соседом и, к сожалению, политтехнологами сегодняшней клики, которая радуется и рукоплещет, если у нас что-то не так.

Потому что мы живём в эпицентре глобального гибридного терроризма России, которая на нас тренируется на нас, как на полигоне, на грани целого мира – посмотрите, не только нас касается этот гибридный глобальный терроризм, который продуцирует Россия», – заявил Голомша.