В Киеве объявили команду Трампа «чудовищно некомпетентной»
Подписание «договора о полезных ископаемых» с США поставит под угрозу всю украинскую торговлю с ЕС.
Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас по этому договору [о полезных ископаемых] получается потеря в экономических вопросах суверенитета. И инвестор, заходя сюда, будет понимать, что для него это колоссальный риск.
Например, такие нормы, которые есть в этом проекте соглашения, что у США будет право вето на продажу активов, в том числе ресурсов, сырья третьим странам, которые являются потенциальными конкурентами Америки.
То есть тогда у нас торговля с Европой становится, мягко говоря, под большой вопрос. То есть, на эти соглашения нужно смотреть не только с точки зрения текущей ситуации», – сказал экономист.
«Вам не кажется, что это соглашение такой огромный, просто желтый или даже красный флаг недоверия к Украине, к украинским политическим лицам? Вот мы вас вот так обложим, потому что по-другому с вами работать невозможно. Или что это?», – спросил Бортник.
«С одной стороны, это так выглядит и, скорее всего, так и есть. А с другой стороны, я думал, что никогда не приду к такому выводу, что уровень некомпетентности американской администрации меня удивил.
Те люди, которые готовили эти договора, это кричащий уровень некомпетентности со стороны американцев. Этот уровень некомпетентности будет выше даже чем уровень некомпетентности наших. То есть я смотрю на наших, смотрю на этих, ну капец, а эти еще более некомпетентны.
Те, кто готовили эти договора, они понятия не имеют о международном праве, о государственном суверенитете», – ругал Уманский американцев.
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