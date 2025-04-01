В Киеве объявили команду Трампа «чудовищно некомпетентной»

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Подписание «договора о полезных ископаемых» с США поставит под угрозу всю украинскую торговлю с ЕС.

Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по этому договору [о полезных ископаемых] получается потеря в экономических вопросах суверенитета. И инвестор, заходя сюда, будет понимать, что для него это колоссальный риск. Например, такие нормы, которые есть в этом проекте соглашения, что у США будет право вето на продажу активов, в том числе ресурсов, сырья третьим странам, которые являются потенциальными конкурентами Америки. То есть тогда у нас торговля с Европой становится, мягко говоря, под большой вопрос. То есть, на эти соглашения нужно смотреть не только с точки зрения текущей ситуации», – сказал экономист.

«Вам не кажется, что это соглашение такой огромный, просто желтый или даже красный флаг недоверия к Украине, к украинским политическим лицам? Вот мы вас вот так обложим, потому что по-другому с вами работать невозможно. Или что это?», – спросил Бортник.