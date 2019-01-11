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11.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Украина
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В Киеве объявили Лукашенко инструментом по снятию рубашек

В Белоруссии власть выкачивает последние ресурсы из страны, где не будет роста экономики.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статистические данные Белоруссии и реалии – это два разных показателя. Если затоваривание составляет 60%, то это означает, что от цифры, которую вы указываете, нужно отнять эти проценты, и вы поймёте, какие реальные доходы этой страны», – отметил украинский дипломат.

При этом он назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко инструментом для снятия последних рубашек, а саму Белоруссию – нищей и убогой страной.

«Также обратите внимание на ценовые позиции энергоресурсов: по нефти и газу, и внешние показатели, заберите отсюда ещё и эту разницу. И вы увидите, что Лукашенко сам по себе – это инструмент, который снимает последнюю рубашку с белоруса. Никакого благоденствия и роста экономики там не было и нет, и при сохранении этой системы не будет. Это просто насос, который выкачивает и ресурсы, и труд, и запасы Белоруссии, и делает Белоруссию абсолютно убогой страной», – заявил экс-посол.

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