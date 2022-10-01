В Киеве объявили Лукашенко «законной целью ВСУ»

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Новости Украины

Даже если Белоруссия выведет российские войска со своей территории и разорвёт союз с Москвой, выполняя условия Киева для возобновления переговоров, президент Александр Лукашенко всё равно останется «законной целью» для ВСУ.

Об этом говорили участники онлайн-дискуссии «Перспективы деколонизации Беларуси», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине надо настаивать на выводе вообще всех российских военных с территории Белоруссии. И что нахождение в случае чего российских военных на территории Белоруссии делают эти объекты легитимными целями для ВСУ. Тем более Украина уже это демонстрировала, когда атаковала российский объект на аэродроме Зябровка», – сказал называющий себя экспертом Центра политических студий «Доктрина» Глеб Парфёнов.

«Если действительно получится так, что Лукашенко сможет продать свою нейтральность, нужно строить тогда дипломатические, в кавычках, отношения с позиции силы и жёсткости. Никаких больше тайных или кулуарных договорённостей, никаких больше экономически выгодных контрактов. Потому что это в первую очередь влияет на вопрос нашей безопасности. Как мы уже увидели в феврале-марте месяце», – добавил Парфёнов.

В свою очередь, украинский политолог Юрий Олейник, помимо вывода российских войск, критерием для возобновления переговоров Киева с Минском назвал разрыв союза с Москвой.

«Режим в Минске должен понять, что выхода договориться как-то, отползти, без реальных шагов по деэскалации, а это значит выведение российских войск с территории Белоруссии и разрыв именно военного союза антиукраинского направления, без этого никаких договорённостей не будет», – заявил Олейник.

Однако бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк раскритиковал собеседников за одну только мысль о возможности переговоров с Лукашенко.

«Я очень не хочу, чтобы нашелся любой повод договориться с Лукашенко. Нашей законной целью на территории Белоруссии являются не только российские военные базы, но и Александр Лукашенко. После 24 февраля он является нашей законной военной целью. Мы не воюем с Белоруссией как государством и с белорусской нацией, которая существует», – подчеркнул Сиротюк, сделав особое ударение на последнюю часть фразы.