В Киеве объявили «мову» бронежилетом против «пропагандистских пуль агрессора»Новости Украины
Завершение тотальной украинизации к 2030 году обеспечит укрепление национальной безопасности и уменьшение индекса доверия к «российской пропаганде».
Об этом говорили участники проходящего в Киеве форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сильный язык – успешное государство» должно стать государственной целевой национально-культурной программой с соответствующим финансированием. Это обеспечит всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах жизни в период до 30-го года», – пообещал близкий к олигарху Игорю Коломойскому бывший продюсер телеканала «1+1», а ныне министр культуры Украины Александр Ткаченко
«Кто получит преимущества в результате реализации такой программы? Государство Украина. Это укрепление национальной безопасности вследствие укрепления государственного статуса украинского языка и уменьшение индекса доверия к российской пропаганде», – объяснял министр.
«Государственный язык должен мощно звучать на всей территории Украины, во всех сферах общественной жизни. Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил. Язык – это наш бронежилет и он объединяет», – вещал Ткаченко.
В свою очередь, председатель национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская с таким же пафосом дополнила, что среди мировых, украинский – это язык «достоинства», отсылая к майдану 2014 года, который на Украине называют «революцией гидности».
«Когда мы говорим об английском языке и изучаем английский язык, мы обычно имеем ввиду – doing business (делать бизнес), когда мы говорим о немецком языке, аллюзия наша основывается на – alles in Ordnung (всё в порядке), французский о l’amour (любовь), итальянский – dolce far niente (сладкое безделье), о польском – honor (честь), об украинском – гiднiсть (достоинство). Будем же достойны своего государства, будем достойны своего языка, популяризуем свой язык и своё достоинство в мире», – призвала Демская.
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