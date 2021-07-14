В Киеве объявили «мову» бронежилетом против «пропагандистских пуль агрессора»

Завершение тотальной украинизации к 2030 году обеспечит укрепление национальной безопасности и уменьшение индекса доверия к «российской пропаганде».

Об этом говорили участники проходящего в Киеве форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сильный язык – успешное государство» должно стать государственной целевой национально-культурной программой с соответствующим финансированием. Это обеспечит всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах жизни в период до 30-го года», – пообещал близкий к олигарху Игорю Коломойскому бывший продюсер телеканала «1+1», а ныне министр культуры Украины Александр Ткаченко

«Кто получит преимущества в результате реализации такой программы? Государство Украина. Это укрепление национальной безопасности вследствие укрепления государственного статуса украинского языка и уменьшение индекса доверия к российской пропаганде», – объяснял министр.

«Государственный язык должен мощно звучать на всей территории Украины, во всех сферах общественной жизни. Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных, так и псевдопатриотических сил. Язык – это наш бронежилет и он объединяет», – вещал Ткаченко.