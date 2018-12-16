В Киеве объявили «мову» оружием гибридной войны

16.12.2018, Киев, Игорь Петров

Установление языковых квот на радио и телевидении и принятие соответствующего законодательства в поддержку украинского языка привели к росту украиноязычного контента.

Об этом говорили участники круглого стола «Украиноцентричная регуляция: результаты введения квот и перспективы второго чтения закона о языке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, советник Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юлия Нечипоренко сообщила, что наблюдается тенденция увеличения процента украинского контента на радио.

«Языковые квоты на радио – это защита информационного пространства, это государственная политика страны. Украинский язык также нас защищает, потому что язык стал элементом гибридной войны. Закон на данном этапе предполагает 30% объема украиноязычных песен в эфире в сутки. Средний показатель в этом году – 51%. В прошлом году было на 4% меньше. То есть, мы видим тенденцию увеличения украинской песни на радио», – отметила Нечипоренко.

Она уточнила, что эфир на общенациональных радиостанциях уже на 86% украиноязычный, на местных и региональных радиостанциях песни на украинском занимают 48%, передачи – 92%. По словам Нечипоренко, для радиостанций оказалось сложнее выполнять показатель именно по объему песен на украинском языке, а большинство штрафов, которые Нацсовет налагает за несоблюдение квот, касаются именно песен.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что украинизация теле- и радиоэфира и новый законопроект о государственном языке соответствует принципу «Украина – для украинцев».

По его словам, Украине запретом российских фильмов “удалось ограничить культурное влияние империи”.

Депутат также напомнил и поддержал слова киевского пропагандиста Виталий Портникова, заявившего, что он как украинец еврейского происхождения отстаивает принцип “Украина для украинцев”.

“С моей точки зрения закон очень либеральный, либеральнее, чем в любой другой европейской стране. К сожалению, мы должны идти на уступки потому что на нас давят европейские партнеры. Есть несколько стран, например, Венгрия, которая блокирует наши действия в НАТО», – сказал Княжицкий.

При этом сокоординатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда заявил, что русский язык – “элемент гибридной войны”.

«За русификацией идет российский контент, потом – влияние на политику, экономику и наконец водруженная агрессия. Самые русифицированные регионы стали наиболее уязвимыми к российской агрессии», – сказал Шамайда.

Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак уверяет, что законы, принимаемые для усиления роли украинского языка, служат сохранению идентичности украинцев.

«Что касается лозунга «Украина для украинцев», то он принадлежит Николаю Михновскому, он провозгласил его в начале 1900-х годов. Тогда он означал «Украина без оккупантов». Тогда не было своего государства, на всех должностях были чужаки. Это ненормальное положение, его надо было как-то оценить, он оценил этим лозунгом», – сказал Червак.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Донбассу предложили нацистские методы украинизации.

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