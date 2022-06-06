В Киеве объявили Невзорова «украинским инструментом по ломанию хребтов»

Новости Украины

Украина должна «переломать хребет» России и воздействовать на ее население при помощи своей пропаганды. Организовать эту пропаганду помогут беглые российские либералы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем дальше она будет куда-то отодвинута, тем лучше, либо же, по окончанию глобального кризиса, в котором мы находимся, ее хребет будет переломлен, она будет проигравшей стороной. По окончанию глобального кризиса, ее хребет будет переломлен, она будет проигравшей стороной, соответственно там появится какое-то количество новых государств нормальных, и она будет как Германия. Ей нужно переломать хребет, ей не переломали хребет тогда, в 1945году, и из-за этого все беды. Потом в 1991-м. Поэтому ей нужно переломать хребет», – сказал эксперт.

«Может быть, даже она сохранится в этих территориальных границах тогда, но мы понимаем, что при любом раскладе, такая Россия, как есть сегодня, не нужна. Соответственно, такие люди, как Невзоров, являются инструментом, который позволяет работать с этой аудиторией. То есть нам нужна своя русская служба Украинского радио или как оно там будет называться. Нам в принципе нужна эта служба, и таких служб должно быть много. На турецком языке, на польском языке, на английском языке. Мы должны будем после войны, встав на ноги, постоянно коммуницировать с миром и объяснять. И, прежде всего, мы должны будем это делать с Россией», – заявил Романенко.