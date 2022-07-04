В Киеве обьявили о «катастрофическом поражении России»

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Новости Украины

Оставление российскими военными острова Змеиный облегчает Украине и Западу возможность организации гуманитарных конвоев и сводит к минимуму угрозу Одессе с моря, ведь российская армия использовала остров в качестве инструмента влияния в западной акватории Черного моря.

Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию УНН украинский военный эксперт Сергей Грабский.

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«Украинские военные заставили россиян покинуть украинскую территорию в Черном море и сделали это достаточно успешно. Для Украины это означает, что облегчается вопрос перемещения кораблей, ведь россияне блокировали фарватеры и не давали совершать проход. Я не скажу, что этот вопрос уже полностью снят, но становится легче отрабатывать тактические шаги по организации гуманитарных конвоев. Что касается военного превосходства, то россияне использовали остров Змеиный, как пункт радиотехнической разведки, противовоздушной обороны и, собственно, как блокирующий пункт, если мы говорим о дельте Дуная, через которую так же могли бы проходить наши корабли. Таким образом, для россиян это катастрофическое поражение, ведь они теряют серьезный инструмент влияния на западной акватории Черного моря», – заявил Грабский.

Однако, по словам эксперта, хоть остров Змеиный и не находится больше под контролем России, находиться там украинским военным в течение длительного времени будет опасно.

«Это – территория Украины, на которой нет нашего присутствия, но и врага там нет. Надо понимать, чтобы удерживать остров, надо иметь мощные силы и средства противовоздушной обороны. Россияне уже доказали, что какими бы мощными средствами ПВО не было были, остров очень уязвим и мы его обстреливали из артиллерии, это очень маленькая территория, на которой невозможно спрятаться или разместиться, особенно при отсутствии флота, мощной авиации и колоссальных средств прикрытия этого объекта. Там можно содержать какие-то технические средства разведки, наблюдения, маяки. Но держать там постоянно людей было бы преступлением», – сказал эксперт.

Напомним, в течение ночи 30 июня, в результате успешной для Украины военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, российское командование по приказ Верховного главнокомандующего приняло решение эвакуировать гарнизон Змеиного двумя скоростными катерами.