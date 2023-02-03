В Киеве объявили о призыве добровольцев в нацистские группировки

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На Киевщине объявили о наборе в переформированные в бригады националистические группировки под общим названием «Гвардия наступления».

Сообщение опубликовала Киевская областная военная администрация, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, МВД Украины объявило о формировании нескольких дополнительных бригад Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Среди нацистских бригад, в которые ведётся набор – «Азов», «Червоная калина», «Лють» и прочие подобные.

«Современная история Украины пишется сейчас. Не наблюдай, действуй! Заполняй анкету добровольца и присоединяйся к штурмовым бригадам МВД, которые будут освобождать город Донецк, Луганск и другие оккупированные территории вместе с Крымом. Гарантируем боевые столкновения на передовой. Ты сам выбираешь бригаду и направление наступления и гарантированно попадаешь к единомышленникам. Защищай страну и своих родных, становись добровольцем!», – агитируют на странице «Гвардии наступления».

Врио главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко, начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов и командир «Первой президентской бригады им. гетмана Дорошенко» Нацгвардии полковник Николай Мишакин записали по этому поводу совместное видеообращение.

«Призываем жителей Киевщины, кто стремится к нашей общей победе, вступать в ряды новых подразделений», – сказал Небитов.

«Каждый, кто пройдёт отбор, попадёт исключительно в круг единомышленников. Военнослужащие будут иметь качественное оснащение, а к их подготовке привлекутся опытные инструкторы. В фокусе – мотивированный воин подразделения, где важным центром является человек и его жизнь. Это уникальная возможность стать частью исторических победных событий, а именно освобождения всех оккупированных территорий», – добавил Мишакин.

«Благодаря своим партнёрам и союзникам мы наращиваем свою военную мощь – снаряды, оружие, танки, оборудование. Эта помощь раз за разом растёт. Мы чувствуем поддержку всего демократического мира. Новые бригады будут усиливать наши силы обороны при освобождении всех украинских земель. Время возвращать своё. Слава Украине!», – объявил Назаренко.