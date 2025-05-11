В Киеве объявили о создании «нордически-балтийского формата», который «склеит» ЕС и НАТО

Европе нужно находить выход из положения, когда в рамках ЕС и НАТО всего несколько несогласных стран препятствуют всему евроатлантическому курсу.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил экс-глава МИД, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень нравится шведская дружественная обстановка, очень хорошее понимание ситуации и стратегическое мышление. Но что очень важно – у нас появился новый бренд – нордически-балтийский. Это как клей, который склеивает НАТО и ЕС, а не разделяет, объединяет нас. Это может стать привлекательным элементом для других, нужно смотреть на текущую реальность. Но у нас есть проблемы в международных организациях – в НАТО, в ЕС, вопросы консенсуса. Мы очень рады, что мы в Киеве в «день Европы» [9 мая], а где бы мы могли быть в другом месте сейчас? Украина платит наибольшую цену за безопасность Европы. Но есть другие лидеры стран ЕС, они, наоборот, принимают участие в параде в Москве. Парад – это парад, но важнее, что они блокируют наши общие решения, задерживают их, это вопросы санкций, организации. Мы в эти дни не такие уж эффективные», – вещал Линкявичюс.