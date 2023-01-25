В Киеве объявили танк Армата «украинской разработкой»

Разработанный российским ВПК танк «Армата» якобы является «корявой реализацией украинского проекта».

Об этом в интернет-канале «Alpha media» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двести-триста своих танков мы обязаны иметь. И у нас есть на танковом заводе в Харькове разработки. Речь о разработках ещё до начала Советского Союза, танк назывался «Нота».

Это революционный танк, в своё время разработанный здесь. Он имеет необитаемую башню, поэтому он значительно более защищённый по отношению к экипажу», – сказал Кочетков.