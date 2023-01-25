В Киеве объявили танк Армата «украинской разработкой»
Разработанный российским ВПК танк «Армата» якобы является «корявой реализацией украинского проекта».
Об этом в интернет-канале «Alpha media» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Двести-триста своих танков мы обязаны иметь. И у нас есть на танковом заводе в Харькове разработки. Речь о разработках ещё до начала Советского Союза, танк назывался «Нота».
Это революционный танк, в своё время разработанный здесь. Он имеет необитаемую башню, поэтому он значительно более защищённый по отношению к экипажу», – сказал Кочетков.
По его мнению, такие современные разработки российского ВПК, как танк «Армата» или ракета «Воевода» – это якобы недоработанные украинские образцы.
«И по этой идее сделали «Армату». На самом деле это корявая реализация украинского проекта. Точно так же, как они взяли «Сатану», и делают то «Воеводу», то ещё какие-то доработки и модернизации», – сочинял политтехнолог.
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