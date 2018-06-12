Политнавигатор - Новости России и Украины
12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина

В Киеве обьявили украинский антисемитизм “провокацией российских спецслужб”


“Российские спецслужбы пытаются поставить знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время пленарного заседания “Украина и Израиль: как укрепить национальную консолидацию” конференции “Опыт государства Израиль: уроки для Украины”, сообщает пресс-служба вице-премьера.

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“Российские спецслужбы неоднократно пытались разыграть “еврейскую карту” в Украине. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы поставить знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами”, – заявила она, подчеркнув, что в критические месяцы 2014 года “именно благодаря активной позиции украинских общественных деятелей и интеллектуалов еврейского происхождения российская стратегия потерпела поражение”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, международная правозащитная организация Freedom House обеспокоена темой радикального экстремизма на Украине. Об этом во время презентации нового аналитического обзора Freedom House проекта “Грозит ультраправый экстремизм украинской демократии?” заявил директор программ в странах Европы и Евразии Freedom Housе Марк Берендт.

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