В Киеве объявили ультиматум ЕС

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Новости Украины

Если Украина в ближайшее время не получит обещанный статус страны-кандидата в члены ЕС, это убьет веру населения в европейский проект и станет моральной победой Владимира Путина.

Об этом говорили участники «Киевского форума по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк объявила, что получение такого статуса позволит Украине «вырваться из серой зоны влияния РФ».

Кондратюк полагает, что отказ предоставлять такой статус станет победой Владимира Путина, поскольку «продемонстрирует, что у ЕС вновь нет единения, нет сплоченность вокруг Украины».

С ней согласилась вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«До последней минуты, пока не закончится саммит, будем бороться за это решение, потому что оно – значимо не только для Украины, но и для Европы. Либо мы усилим Европу этим решением, либо российскую позицию. Европейские страны боятся России, не видят Украину в своей семье и т.д. Однозначно, европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов на поддержку Украины не будет. Считаю, что какие-либо решения, кроме предоставления стране статуса кандидата, ослабят, в первую очередь, европейских лидеров, и наше стремление, веру украинского народа в европейский проект как таковой», – говорила Стефанишина.

Экс-премьер Арсений Яценюк дал понять, что евробюрократы не горят желанием предоставлять статус Украине.

«Для Украины решение чрезвычайно важное. Я тоже бюрократ с опытом. Я могу вам тысячу причин назвать, почему не нужно давать Украине статус кандидата, и две тысячи причин, почему это – необходимо. Это – вопрос политический. А ответ лежит в следующей плоскости: если Европейский Союз хочет, чтобы Украина была успешным государством, то он, предоставляя статус кандидата на членство в ЕС (я подчёркиваю, кандидатство, а не членство), фактически дает путь проведению реформ в Украине. Когда говорят о новом плане Маршалла, так должна быть не отстройка Украины, а построение ее. Это – две больших разницы», – убежден Яценюк.

Одиозный политик подчеркивает, что отказ Европы в реализации требования Киева будет равносилен «самоубийству».

«Другого исторического победоносного решения, чем предоставление Украине статуса кандидата в члены в ЕС, попросту быть не может. За иными обстоятельствами, такие диктаторы, как Путин (а Путин не один в мире!), будут дальше проводить антидемократическую, антисвободную политику. Тогда ЕС будет сам стоять перед угрозой собственному существованию. Расширение ЕС за счет Украины – это его укрепление, усиление мировой демократии», – вещал экс-премьер, чьим самым известным «достижением» стало воровство денег на проекте «стена» на границе с Россией.