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03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Политика, Украина
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В Киеве объявили вышиванку предтечей мировой письменности

Новости УкраиныУкраинская вышиванка, якобы содержащая в себе «космические знания предков», возникла ещё во времена неолита....

Украинская вышиванка, якобы содержащая в себе «космические знания предков», возникла ещё во времена неолита.

Об этом в ходе всеукраинского форума «Международный имидж Украины» заявила заслуженный художник Украины Александра Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в начале форума сообщили, что вышиванка является «всемирно известным» символом Украины, её «визитной карточкой».

«Недаром украинская вышиванка известна во всём мире. Они глубоко укоренена в нашей истории – со времён неолита точно. Она не теряет своей силы, потому что она очень информативна. Именно в вышиванках закодированы знания наших предков о мироустройстве – такие тайные знания, какие нам и сейчас не помешало бы знать. И мы бы лучше жили в согласованности с космосом, планетой, природой. Мы это потеряли. Пора возвращать. Это наша древняя космическая грамота, дописьменная. Именно она была предтечей письма», – говорит Телиженко.

«Рушник – это целая академия. Именно в рушнике закодированы целые концептуальные законы наших предков. Мы их потеряли, но в рушнике они есть. Это просто чудо», – уверяет художница.



Также она радостно провозгласила, что Украина уже возвращается во времена неолита и скоро сможет читать закодированные в вышиванках «космические знания предков».

«Мы уже прошли квантовый переход и выходим в эпоху водолея добра, радости, цвета. Меняется искусство, мы меняемся, мы по-другому воспринимаем мир», – резюмировала Телиженко.

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