В Киеве очнулись: Россия поставит нас на колени одними крылатыми ракетами

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может заставить Украину выполнить свои требования и без установления полного контроля над страной – для этого достаточно уничтожить важные объекты инфраструктуры, оставив Украину без транспортной логистики и электричества.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, Россия может нанести удары крылатыми ракетами и взять под полный контроль украинское воздушное пространство.

«Если начать говорить и разбирать по родам, видам, структурах – МВД, ВСУ, ГУР, ГПСУ и так далее, то окажется, то мы много всего делали, но не готовились к полномасштабной войне и противостоянию России. И, блин, это проблема – неважно, что там Путин хочет делать или не хочет, ОРДЛО и так далее. Важно, насколько мы к этому готовы, готовы держать удар и давать ответы.

Мы не готовы к противостоянию. У нас авиации нет, ничего не изменилось в этом, ПВО не изменилось, на флоте ничего не изменилось. Мы нарастили группировку Сухопутных войск, переодели армию в новую форму, накормили их новой едой, дали им новые средства индивидуальной защиты, аптечки, еще что-то, но глобально стратегические направления обороноспособности мы не закрыли.

Это противоракетная оборона, противовоздушная оборона, это безопасность моря и торговых путей. То есть, неважно, какие у нас танки или сколько тепловизоров в войсках, когда враг будет иметь полный контроль воздушного пространства или крылатыми ракетами уничтожит основные объекты инфраструктуры в плане электростанций и обесточит полстраны, узлов транспорта, мостов и заблокирует экономику.

Не обязательно оккупировать Украину, чтобы мы пошли на российскую позицию и приняли ее. Достаточно поставить нас в такие условия, когда будет так. И, бляха, это проблема», – резюмировал Чмут.