В Киеве официально признали: «Российских снайперов на Майдане не было»

Вадим Москаленко.  
19.02.2024 17:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина


Никаких российских снайперов, о которых 10 лет твердила киевская пропаганда, на Майдане в 2014 году не было, при этом участников «революции гидности» якобы убивали украинские правоохранители по приказу правительства Януковича, но РФ «влияла» на принятие таких решений.

Об этом журналистам заявил руководитель «департамента по делам Майдана», прокурор Офиса генпрокурора Украины Алексей Донской, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никаких российских снайперов, о которых 10 лет твердила киевская пропаганда, на Майдане в 2014...

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«Если многие хотели бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основана на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, которые получали указания от украинской власти», – заявил Донской.

Однако, по его словам, всё равно виноваты русские.

«Преступления совершались руками украинских правоохранителей, однако, безусловно, РФ имела огромное влияние на принятие этих решений – вообще на ход тех событий, которые происходили во время «революции достоинства».
Мы сейчас говорим вообще не о политической плоскости, а исключительно о юридической, процессуальной, и факторы этого влияния, они есть на уровне доказательств в уголовных производствах, о которых я говорю», – врал украинский прокурор.

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