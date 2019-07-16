В Киеве офис оператора лотерей забросали дымовыми шашками

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в Киеве националисты пикетировали и забросали дымовыми шашками центральный офис украинской компании, специализирующейся на разработке и распространении государственных лотерей «МСЛ».

Соответствующую видеозапись опубликовало украинское информационное агентство «ASPI», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Киеве около 20 радикалов, некоторые из которых были в военной форме и балаклавах, забросали дымовыми шашками вход в офис оператора лотерей «МСЛ».



«Сегодня мы собрались под стенами этого заведения ради того, чтобы обратить внимание общества к тем негативным вещам, которые сегодня происходят. Есть такая контора «Игровые лотереи МСЛ». Они маскируются под лотереи, но все знают, что под этой видимостью функционируют игровые автоматы, игральный бизнес», – заявил один из националистов, после чего признал, что в большинстве цивилизованных стран эта сфера развлечений абсолютно легальна.

Однако националисты оправдали свой пикет тем, что компания «МСЛ» принадлежит «российским» олигархам Михаилу Фридману и Юрию Бойко, которые якобы финансируют ЛДНР.

«У нас есть проверенная информация, что эта кантора сегодня принадлежит российским олигархам Фридману и Бойко. Это российские олигархи, приближенные к президенту РФ х##лу. И, таким образом, через кипрский офшор из Украины вывозят деньги, которые направляются на потребности вражеского государства, в том числе на финансирование терроризма ДНР и ЛНР, поддержка ВС России, поддержку военных действий не только на Украине, но и в Сирии и других государствах.

Мы не для того проливали кровь в 2014-2015 годах, не для того сегодня погибают пацаны, чтобы на Украине ежедневно открывались такие сомнительные конторы и организовывалось финансирование террористического государства», – добавил радикал.

Спустя какое-то время после начала акции к месту событий прибыло двое полицейских, и националисты тут же заявили, что работники «МСЛ» якобы сами себя забросали дымовыми шашками для того, чтобы дискредитировать «мирных активистов». Однако правоохранители никаких действий не предприняли: выслушав радикалов, они зашли в офис, а спустя какое-то время убрались восвояси.

После того, как «стражи порядка» удалились, праворадикалы, разбив стеклянную дверь, разрисовали вход в «МСЛ» надписями: «Нет России» и «Нет российскому бизнесу».

Отметим, что в произошедшем нет ни грамма политики, хотя ею такие нападения чаще всего прикрываются. Заказные налеты на игорные заведения – давний «бизнес» украинских националистов, которых используют в конкурентной борьбе друг с другом игроки этого рынка или же власти, стремящиеся к переделу сфер влияния в довольно криминализованном бизнесе.