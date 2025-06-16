В Киеве огорчены: «Не видать нам 22 июня своих люфтваффе в небе. Только новое предложение Трампа Москве»

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Из-за конфликта на Ближнем Востоке новое предложение Москве со стороны американцев, возможно, будет иметь более глубокие уступки, в том числе, за счёт интересов Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за конфликта на Ближнем Востоке новое предложение Москве со стороны американцев, возможно, будет иметь...

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Ведущий сослался на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Путин во время телефонного разговора сказал Трампу, что РФ готова к переговорам с Киевом после 22 июня.

«Это дата очень символическая в нашем пространстве. Почему 22 июня звучит? Потому что должны пройти G7 и саммит НАТО. То есть сейчас внутри Запада идёт серьёзная дискуссия в отношении того, что же дальше делать с украино-российской войной, какие грани допустимого компромисса возможны с Россией, а на что идти ни в коем случае нельзя.

Пройдут очень широкие закулисные консультации внутри Западного мира, и исходя из этих консультаций, я думаю, что США сделают ещё одно предложение Москве. Кит Келлог снова говорил о возможности договорённости по линии фронта и всего остального, снятия санкций», – переживал он.

«С учётом ситуации на Ближнем Востоке и негативным их влиянием на украино-российский переговорный процесс, потому что эта ситуация заставляет Запад идти на, возможно, более глубокие уступки в отношении Москвы, и, возможно, уступки, в том числе, и за нашей ценой. Я думаю, что мы 23 или 24 июня увидим не немецкие самолёты в нашем небе, а американское предложение», – сказал Бортник.

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