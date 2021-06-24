В Киеве оказались годными к службе 557 человек из 12 тысяч – ещё 40 тысяч в бегах

24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

По итогу весеннего призыва в Киеве были признаны годными к службе 557 граждан.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил воинский комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Сергей Клявлин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом призывная кампания прошла очень спокойно. Хочу отметить высокую явку граждан на призывные участки. В целом мы вызывали на призывные участки по Киеву 49 тыс человек, явилось 12 тыс., из них было призвано 557 граждан, которые направлены для прохождения срочной военной службы.

В Вооруженные силы Украины призвано 288 человек, в Национальную гвардию – 160, 89 – в Государственную службу транспорта и спецтранспорта. 10700 граждан получили отсрочку, представив соответствующие документы, как правило это получение образования в ВУЗах а также по состоянию здоровья.

Как я уже сказал, в целом призыв прошел достаточно спокойно. В прошлом году у нас были жалобы на неправомерные действия работников военного комиссариата. В этом призыве работали территориальные центры комплектования и социальной поддержки – с представителями призывной комиссии, с органами национальной полиции осуществляли меры исключительно в границах законодательства.

Жалоб по их действиям и по действиям Национальной полиции и членов призывной комиссии у нас не было. В целом всё было толерантно, в соответствии с требованиями законодательства Украины. Не превышая своих властных полномочий, мы выполнили плановое задание, определённое руководством государства», – сказал Сергей Клявлин.

Глава Украинского движения пацифистов журналист Руслан Коцаба поинтересовался, почему в стране до сих пор не предусмотрена несрочная военная служба для идейных «отказников», пацифистов, которые выступают против войны.

«Законом предусмотрено, что граждане от 18 до 27 лет обязаны служить. Нет такого определения «пацифисты». Есть лишь альтернативная служба. Если гражданин Украины имеет какие-то религиозные убеждения, он обращается к администрации, где организуется комиссия по альтернативной службе, она даёт решение и находит призывнику альтернативную работу.

После этого призывная комиссия принимает решение и направляет его на альтернативную службу. Такие сейчас определение в законодательстве», – ответил начальник сектора комплектования Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Алексей Юрчук.