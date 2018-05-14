14.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве охранка тщательно фиксировала всех участников “Бессмертного полка”

Украинской власти все сложнее проблемы в стране на козни России, а потому начинаются поиски внутреннего врага.

Об этом в интервью “Российской газете” рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев, на которого 9 мая напали боевики неонацистской группировки С14, которая сотрудничает с СБУ.

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По его словам, своеобразие нынешней атмосферы на Украине заключается в том, что здесь “над людьми довлеет страх”, поскольку все видят безнаказанность праворадикальных структур и понимают, что эта деятельность поощряется властью.

“Никто не понимает, что будет дальше. Очевидно, что этот пропагандистский ресурс – “все беды от России” – он себя вырабатывает, уже сложно этим аргументировать и объяснять все негативное, что происходит на Украине в экономике, политике и социальной сфере. И теперь люди, из тех с кем я общаюсь, ждут, что начнутся поиски пятой колонны и внутреннего врага, которые “до конца не изжиты”, – сказал дипломат.

Он добавил, что эти настроения заметны, а события 9 мая их только подтверждают.

“Если вы обратили внимание, просматривая фотографии, то у Вечного огня сидело в неподвижных позах большое количество людей с фотоаппаратами и камерами, которые снимали тех, кто возлагает цветы. Над массой тех, кто пришел в Парк Славы, кружили дроны, которые снимали максимально подробно идущих. Для чего это делается? Поэтому, конечно, здесь у людей настроение небодрое. Присутствует страх, напряженность, это сильно затрудняет в том числе и нашу работу”, – отметил Воробьев.