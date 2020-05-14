В Киеве опасаются бунта мэров и очередного уменьшения территории Украины

14.05.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине есть большой запрос на «сильную руку» по образцу соседней Белоруссии, но появление диктатора приведет к еще большему уменьшению территории страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, уже сегодня региональные элиты показывают, что не подчиняются Киеву и легко могут взять власть в свои руки.

«Запрос этот есть в обществе, но никто не верит, что Зеленский может быть сильной рукой. Понимаете, диктатура возможна там, где есть диктатор, где есть фигура, которая способна стать диктатором. У нас такой фигуры пока что на горизонте нет. Есть полудиктаторы, недодиктаторы, люди, которые хотят быть диктаторами, но такого человека, который может объединить страну сильной рукой, такого своего Лукашенко, скажем, у нас нет и вряд ли появится.

Для нас ближе модель Лукашенко потенциально, но у нас попытки создать Лукашенко приведут к тому, что территория страны еще уменьшится. У нас собранная по лоскутам страна, которая и 100 лет не просуществовала в своих границах. И у нас очень сильные региональные элиты.

То, что мы видим сейчас с карантином, который просто обваливается на наших глазах мгновенно, перестраивается, на лету переобувается Кличко, правительство ежедневно принимает какие-то новые ослабление – это следствие давление местных элит. Региональные элиты перехватывают власть. Этот бунт мэров дал понять власти, что мэры могут возглавить выход из карантина. Если мэры возглавят выход из карантина, то эта власть будет не нужна вообще», – заявил Бортник.