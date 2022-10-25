В Киеве опасаются, что директора «Мотор Сич» ждёт судьба Медведчука

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Новости Украины

Схваченного СБУ по обвинению в госизмене директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева ни в коем случае нельзя передавать в обменный фонд.

Об этом в своём видеоблоге заявил главред киевского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он, несомненно, представляет для врага интерес. Он намного ценнее (Медведчука) для России. Поскольку Богуслаев знает о нашем оборонпроме, причём, именно сейчас, то, что происходит сию секунду, во время боевых действий, когда мы рассредоточили предприятия, когда они все прячутся, пытаются избежать поражения. Он знает всё или может вспомнить всё. Он – специалист, знает рынок двигателей и может организовать производство, может организовать давление на инженеров, на технологов, может организовать утечку кадров из Украины в Россию, передачу всех технологий, и там организовать для русских производство. Хотелось бы этого избежать. Он слишком много знает», – переживал пропагандист.

«Уверен, что он физически не всё успевал передавать русским, а если его обменять, то у него там будет очень много времени для того, чтобы думать, как нанести максимальный вред Украине. Поэтому, на мой взгляд, выдавать Богуслаева нельзя, поскольку последствия будут очень тяжёлыми», – призвал Бутусов.