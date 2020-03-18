В Киеве опасаются, что коронавирус распространит гражданскую войну по всей Украине

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не пойдёт ни на какие компромиссы ради достижения мира в Донбассе, поэтому война в этом регионе будет продолжаться , причем не исключено ее распространение на другие регионы.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил редактор портала «ОстроВ» Сергей Гармаш, покинувший Донецк после начала конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И мир, и война – это инструмент политики, это не я сказал. Мир как альтернатива войне – это тоже инструмент политики. Инструменты применяются для достижения какой-то цели. В нашем случае цель – это не мир в Донбассе, а восстановление территориальной целостности и освобождение региона от оккупанта.

Такой мир, который не освобождает нас де-факто от оккупанта, зачем он мне? Который не даёт нам де-факто территориальной целостности, хотя де-юре, может быть, оно и будет так называться. Зачем он мне такой нужен, такой мир?», – сказал перебежчик.

При этом бывший житель Донецка выразил надежду, что гражданская война ограничится Донбассом и не перекинется на другие регионы Украины, что в силу катастрофического падения экономики и распространения эпидемии коронавируса вполне вероятно.

«Просто для того, чтобы скрыть войну, чтобы не называть войной, в война будет, по факто, продолжаться? Причём, я же говорю: она перерастёт просто в гражданский конфликт. И дай Бог, или не дай Бог, не знаю, как правильно сказать, если гражданская война локализуется только в Донбассе.

Но есть все угрозы, учитывая тот же коронавирус, который будет нести падение экономики и социальную напряженность, что этот процесс будет развиваться и по линии других регионов», – резюмировал Гармаш.