В Киеве опасаются, что Лукашенко заберёт Волынь в состав Белоруссии

Новости Украины

В Белоруссии начали стремительно готовить инфраструктуру к принятию огромного числа российских войск и техники, что по совокупности с частичной мобилизацией в РФ наводит на опасения атаки на Украину с севера с последующим занятием Волыни.

Об этом на YouTube канале украинской телеведущей Инги Мезери заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была встреча Путина с Лукашенко, было много лозунгов и громких заявлений после нее ни о чем. То есть вслух не прозвучало то, о чем они договаривались. При этом я не верю, что они просто соскучились друг по другу. Я думаю, что они не скучают друг по другу, а встречаются только по делу. Значит что-то прошло за кадром. После этого начались масштабные работы – это официальная информация из доступных источников, масштабные работы на белорусской железной дороге. Погрузочно-разгрузочные платформы ремонтируются, маневровые локомотивы задействуются новые, подъездные пути к Ж/Д развязкам ремонтируются и усиливаются. То есть, явно ребята готовятся принимать очень большое количество живой силы и техники от соседей. Третье, о чем говорим, это то, что в России идёт тотальная мобилизация. Она вовсе не какая-то частичная, как они говорили. Гребут всех, где попало и кого могут, и они явно собираются направить столько, сколько могут. Это, в принципе, три таких открытых информации, из которых складывается простое уравнение, что нам следует ждать гостей. Заход будет и из Белоруссии в том числе», – сказал Сазонов.

Ведущая выразила обеспокоенность, что русские могут напасть со стороны Белоруссии, зайти на Волынь и провести там референдум по присоединении к РФ.

«Или к Белоруссии, как вариант, – согласился Сазонов. – Замазать окончательно не только Лукашенко, но и всю Белоруссию оккупированной территорий, и с другой стороны это ей ближе. То есть, такой вариант вполне возможен. То есть, опять-таки, любой цирк на оккупированной территории они могут устроить, если мы позволим её оккупировать. Там возможно всё, референдумы, народное вече, ну любое. То есть наша задача просто встретить их на границе достойно, положить сколько следует и, возможно, на их плечах дойти до Минска и поменять там, все-таки, режим на более вменяемый, более лояльный Киеву», – добавил украинский боевик.