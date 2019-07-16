В Киеве опасаются, что Медведчук станет поражением Зеленского

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Если задержанные украинские моряки будут переданы Украине через политика Виктора Медведчука, это станет болезненным ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эта ситуация решается между Зеленским и Медведчуком. Я думаю, что Зеленский должен понимать, что такая фигура, как Медведчук, который принимает в этом участие, для него является не просто угрозой для государства, но и угрозой для него, для его рейтинга. Это важно и для того, кто получит дивиденды – политическая сила Медведчука или политическая сила президента и президент лично», – заявил Гайдай.

Присутствовавший в студии бывший замглавы СБУ Виктор Ягун поддержал Гайдая и призвал Зеленского любым путем помешать Медведчуку принять участие в обмене.

«Если в этом процессе появится Медведчук, который никаким боком не имеет к этому быть причастен, если он появится где-то там на взлетной полосе при передаче, это однозначно поражение президента. Не знаю, что он должен сделать – вызвать его на допрос, остановить самолет, задержать для выяснения его личности», – сказал Ягун.