В Киеве опасаются, что на референдуме украинцы не захотят жить вместе с Донбассом

17.12.2021  16:23 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Украина
Новости Украины

Не факт, что украинцы хотят вернуть Донбасс в состав страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не факт, что украинцы хотят вернуть Донбасс в состав страны. Об этом в эфире...

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«Если будет проведён референдум, я не знаю, как они его законно оформят по Конституции нашей – мы не можем, там суверенитет. Но учитывая нашу страну и небогатую историю в этом плане, всё возможно в нашей стране. Думаю, они догадываются, что большая часть населения не захочет», – сказал эксперт.

«То есть не бесспорным является ответ на факт, готова ли Украина впустить назад Донбасс в виде особого статуса, автономии или другого. И каким-то образом произойдёт такой процесс, возможно, неюридический. Донбасс очень отличается от Крыма, там другая юридическая ситуация для всего мира. Крым – это результат аннексии, а Донбасс таким не считается», – резюмировал Голобуцкий.

Ранее проведение референдума о статусе Донбасса не исключил президент Украины Владимир Зеленский.

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