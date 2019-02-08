08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Депутатский состав Европараламента, который будет избран в мае 2019 года, может оказаться более скептично настроенным к Украине, поскольку свои позиции в нем усилят правые партии.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил украинский эксперт-международник Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый состав Европарламента будет гораздо скептичней по отношению к нынешней власти на Украине и к традиционным украинским политическим силам. Потому что Украина в составе ЕС им точно не нужна», – сказал Волошин.

При этом, по его словам, даже самые радикальные европейские правые не разделяют антироссийского пафоса Украины и США.

«Если посмотреть на расклад сил в правом лагере, то на однозначно антиросскийских позициях у них стоит «Право и справедливость» Качинского, ряд правых сил в странах Балтии (там несколько депутатов, они не имеют значения) и «Шведские демократы». Но риторика последних и близко не сопоставима с риторикой нашей власти или американских конгрессменов», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что подавляющие большинство европейских правых партий либо не имеет позиции, либо не высказывает ее по поводу Крыма, Украины и «Северного потока».

«Их симпатии к России — это симпатии к конкретному политическому режиму. Они считают, что Путин равно стабильность, порядок, сильное национальное государство, жесткий иммиграционный контроль, отсутствие либеральной риторики, консервативная позиция в отношении ЛГБТ. Исключение составляют итальянская «Лига Севера» и Марин Лепен», – добавил Волошин.

Он полагает, что правые возьмут на выборах достаточно мандатов, чтобы повлиять на расклад сил в Еврокомиссии.