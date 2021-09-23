В Киеве опасаются, что Путин отговорит Эрдогана от проведения «Крымской платформы» в Турции

23.09.2021 12:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский предложил Реджепу Эрдогану провести следующее заседание «Крымской платформы» на территории Турции.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, Зеленский предложил Эрдогану следующее заседание «Крымской платформы» провести в Турции. Он будет думать об этом. Кстати, правительство Турции в прошлом освобождении крымских татар (речь идет об экстремистах из меджлиса, – ред.) сыграло ключевую роль», – заявил Тизенгаузен.

С его прогнозом не согласился телеведущий Максим Назаров.

– Борис, я че-то не могу понять, в Крыму у нас сколько тысяч крымских татар проживают? 250 тысяч. И полтора миллиона не крымских татар. Извините пожалуйста, 250 и полтора миллиона. Почему Крым – это всегда исключительно крымские татары? – возмутился Назаров.

– Не исключительно, просто Турция всегда поддерживала крымских татар и, кстати, частично финансировала их возвращение в Крым в свое время. Я прекрасно помню, когда приезжали просто в поле, выкладывали кирпичи в Крыму, и потом из них прямо в полях строили дома, – стал рассказывать о самозахватах политтехнолог.

На это Назаров возразил, что заявления о репрессиях могут быть легко оспорены реальными фактами жизни крымских татар на полуострове:

«Смотрите, Эрдоган на неделе летит к Путину. Я просто боюсь, что Путин покажет какие-то фото, слайды – они же там мечеть строят для крымских татар самую большую в регионе, достраивают. Они там то, они там се – да, есть вопросы у украинской власти, они справедливы, потому что есть исчезновения, покушения и так далее, на крымских татар имеется в виду, но когда Эрдоган летит к Путину, возникает вопрос – мы вообще сейчас говорим о какой геополитике в рамках «Крымской платформы» Зеленского, кого Зеленский хочет убедить о том, что там живется им плохо?».