В Киеве опасаются, что российская военная машина просто раздавит Украину

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если сравнивать боевые потенциалы и возможности, то Украина всегда будет уступать России.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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По его словам, Украина должна «сделать ставку на ракетные средства, способные нанести значительный ущерб российским военным базам».

«Но во время таких дискуссий, мы скатываемся в сравнение боевых потенциалов. А в этом отношении мы всегда будем уступать России, особенно если начнем следовать линейной логике», – признает эксперт.

«С другой стороны, если Россия будет втягиваться в войну, то по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша. И со своим потенциалом мы не сможем сдержать Россию. Но война – это самый последний аргумент, когда в Кремле поймут, что у них ничего не получается. Сейчас стратегия России – это подрыв НАТО, Евросоюза и украинской стабильности изнутри. Поэтому угроза высадки российского десанта на украинском побережье Черного моря более гипотетична, чем, например, ухудшение отношения к Украине со стороны европейских стран, угроза снятия санкций с России и другие вызовы, которые формируются на политическом фоне», – сказал Згурец.

Он также добавил, что для Украины ситуация «с точки зрения международных трендов» ухудшилась.

«Российская сторона повышает планку требований и смотрит на реакцию нашего политического руководства, ожидая, что у него сдадут нервы. Это и есть яркое проявление гибридной войны. Путину нужна вся Украина, а судьба Донецка и Луганска рассматривается Кремлем лишь как вариант достижения этой стратегической цели», – резюмировал эксперт.