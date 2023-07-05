В Киеве опасаются, что Россия может пойти на Харьков и Сумы, пока ВСУ атакуют на юге

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У России есть стратегическая возможность атаковать Украину на других направлениях в то время, как на юге идут попытки наступления ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия на сегодняшний день укрепила свои территории, которые она завоевала, те, которые она оккупировала, она их укрепила, забетонировала, создала «линию Суровикина» и так далее. На сегодняшний день, начиная с декабря, ждет этого анонсированного контрнаступления, понимая, что контрнаступающие несут большие потери, больше рискуют и так далее. Поэтому они попросту выжидают в этой ситуации», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас идет игра нервов.

«Который месяц идут пристрелки разного рода. Что касается Харькова, Сум, – я бы не был столь беспечен, как некоторые наши политики в этом отношении – вполне возможно, что Россия артикулирует определенной стратегической возможностью: Украина направляет все свои силы на юго-восток, на Запорожскую область, в сторону Азовского моря и Крыма, а в это время бьются тылы. Это вполне возможный вариант, и мы уже видели, когда начались бои за серую зону две недели назад, то сразу же Россия двинула свои войска на Купянск. То есть они просто обозначили свои возможности. Вопрос – готовы ли мы к этому, готовы ли к тому, чтобы одновременно и контрнаступать, и отбивать атаку? Это вопрос уже к военным», – заявил Бондаренко.