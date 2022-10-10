В Киеве опасаются, что Россия сможет «калибровать» в том же режиме еще недели две

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В России об ударах по центрам принятия решений и энергосистеме Украины говорили ещё за месяцы до теракта на Крымском мосту, так что сегодняшние ракетные удары не связаны с этим.

Об в эфире канала «Ukrlife» заявил директор украинского института будущего Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нужно готовиться к тому, что это будет очень тяжёлый месяц, возможно, самый тяжёлый месяц в этой войне. Русские будут пробовать запусками своих ракет уничтожать нашу инфраструктуру. Насколько им это удастся, пока что сказать достаточно сложно. Насколько много ракет осталось у русских, большой вопрос.

Из того, что делалось раньше, их не должно быть очень много. То есть их может хватить на неделю-две подобных массированных ударов», – «обнадёжил» украинский эксперт.

На вопрос, что в связи со сложившейся ситуацией ожидает Украина от Запада, Денисенко ответил достаточно предсказуемо.

«Оружие и максимальное закрытие экономики РФ. Те санкционные «полупакеты», которые работали ранее, больше не работают. Тут уже все понимают, что мы стоим на грани сложнейших решений и сложнейших проблем. Поэтому нам нужно больше оружия, и буквально в онлайн-режиме отключение России от каких-либо экономических возможностей по всему миру», – сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что сегодняшняя массированная атака Украины разрабатывалась заранее и не имеет отношения к субботнему подрыву Крымского моста, на котором, по его словам, «что-то случилось».

«Я бы ни в коем случае это не связывал с Крымским мостом. Мы о возможности таких вещей говорили за месяцы до того, как что-то случилось на Крымском мосту. Все эти Симоньяны кричали о центрах принятия решений и энергосистеме и два, и три месяца назад», – напомнил Денисенко.