В Киеве опасаются, что русские узнают секреты ВСУ из данных о закупках яиц

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В Верховной раде разгорелись споры по поводу того, нужно ли делать публичными данные о закупках продуктов для армии, чтобы избежать повторения коррупционного скандала, когда яйца для питания военнослужащих ВСУ приобретались по завышенной в несколько раз цене, обогащая чиновников.

«Вы знаете, я много изучаю российское ИПСО, и они все пишут: «а зачем вам идти в армию во время мобилизации, если на этом просто кто-то наживается?». И это очень опасная ситуация, эту ситуацию надо решать», – сказала депутат Виктория Сюмар.

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«Можно и нужно уже сейчас открыть цены за единицу на оборонные закупки, чтобы все общество, чтобы все контролирующие органы видели, сколько стоят яйца, сколько стоят сапоги, сколько стоит форма и так далее», – предложила депутат Анастасия Радина.

Ее коллега Ярослав Юрчишин пояснил, что суть нововведений заключается в том, чтобы закупки для армии рассекречивать спустя 10 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фактически все закупки продовольствия, топлива, других услуг будут отображаться в системе 10 дней после того, как заключены контракты, – не несёт никакой угрозы национальной безопасности», – сказал он.

Однако депутат Сергей Власенко заявил, что данные о закупках должны быть открыты, но только для избранных – иначе ими воспользуются русские.

«Тенденция на прозрачность, с одной стороны, правильна, но, с другой стороны, каждая цифра, опубликованная в публичном пространстве, дает информацию нашему врагу. И эта информация чисто показывает, сколько солдат у нас находится в этом регионе, если мы закупаем такое-то количество еды или такое-то количество одежды. Поэтому мы должны быть очень осторожными», – предостерег Влащенко.