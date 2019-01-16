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16.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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В Киеве опасаются, что томособесие начнут лечить полонием и «Новичком»

После создания в Киеве из раскольников под патронатом Констанинополя новой церкви Украине следует опасаться ответного шага Москвы.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявила гостевой лектор Украинского католического университета во Львове Елена Волкова, отвечая на вопрос, что ожидать Украине от Москвы после создания ПЦУ.

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“Это плевок в двуглавого орла российского империализма. От глав гидры – Путина и главы РПЦ Кирилла – можно ожидать худшего. Они понесли моральное поражение. Путин и Кирилл – воплощение утонченного зла, сросшегося в репрессивных органах. Мы никогда не догадываемся, что им придет в голову в следующий раз – травить людей радиоактивным полонием или газом “Новичок”, проводить аннексию Крыма, пытки пленных на оккупированном Донбассе или убийства по Украине? Должны быть в полной готовности.

Примечательно, что Волкова родилась в Московский области, закончила МГУ, где преподавала с 1981 по 2011 год.

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