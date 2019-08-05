05.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Криминал, Политика, Украина
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В Киеве опасаются, что Украина станет Африкой в центре Европы

В Киеве хотят легализовать огнестрельное оружие, чтобы ввергнуть страну в хаос и дать сумасшедшим поубивать друг друга.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил экс-офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый из нас умеет с ним [оружием] обращаться, всё-таки 20 лет бегали-стреляли. Но я представляю, если дать свободу всем и возможность просто купить это оружие – начнётся просто безумие. То есть я категорически против легализации короткоствола.

Другие говорят, что есть решение: разрешить любое оружие на территории Украины, и быстренько свалить из страны. За год они друг друга перестреляют, останутся только те, которые умеют и знают, как это страшно, и вернуться обратно, когда всё уже будет хорошо, не будет этих сумасшедших. Когда нас расценивают как какую-то чёрную Африку в центре Европы и возможности такого решения вопроса: легализация и пожалуйста, стреляйте – то это не далеко от истины, это возможно.

Я, кроме как чёткого контроля оружия, а это облавы, воронки, доносы соседей, и так далее, другого выхода не вижу. Без этого невозможно», – сказал Мулык.

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