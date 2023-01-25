В Киеве опасаются, что Запад заставит идти на поклон к Путину

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Зависимость Украины от денег и поставок вооружений Запада делает Киев крайне уязвимым в случае, если Запад и Москва заключат сделку и начнут принуждать украинскую сторону к подписанию невыгодных для самостийников договоренностей с Россией.

Об этом в интернет-канале «Alpha media» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше страшит не то, что Запад передумает, а что он начнёт ставить определённые условия: Мы даём вам деньги, вооружение, но мы хотим, чтобы вы провели переговоры в такие-то сроки, с такими-то запланированными результатами. Потом пошли территориальные уступки, или ещё какие-то поблажки агрессору. Это самое страшное», – сказал Кочетков.

Он подчеркнул, что малейшая уступка хоть западным хозяевам, хоть России, лишит Киев надежды на победу.

«А как только мы на миллиметр запустим соглашательство с Западом и с Россией – тут же в эту щель хлынет вода, и размоет. Не будет у нас никакого суверенитета. Победу нашу, очень даже вероятную, размоет. Этого нельзя допускать», – резюмировал политтехнолог.