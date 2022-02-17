В Киеве опасаются, что Запад заставит вести переговоры с признанными Москвой ЛДНР

17.02.2022  10:57 (Мск), В случае выхода из «Минска», западные партнеры заставят Украину сесть за стол переговоров с ЛДНР, - эксперт Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В случае, если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, а Украина выйдет из-за этого из «Минских соглашения», сегодняшние ее «западные союзники» вынудят ее сесть за стол переговоров непосредственно с лидерами республик Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича заявил бежавший из Белоруссии политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, а Украина выйдет из-за этого...

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«Если мы заявляем, что «Минск» мертв, если Путин, допустим даже, с этим соглашается, возникает вопрос: хорошо, а какой новый формат? Потому что конфликт, пункт номер один, это вопрос границы, он в таком случае разгорается, и те же самые Германия и Франция сразу говорят: «Ребята, а альтернативный формат какой?». И нас снова пытаются усадить за стол переговоров уже с этой информацией. Только уже без «Минска», как говорится, напрямую.

И мы начинаем играть в ту же самую игру, только с самого начала и в худших условиях, потому что когда начинался «Минск», считалось правилом хорошего тона Украине либо пообещать какую-то помощь, – пусть это в виде кредита и так далее, либо немножко дать на поддержание штанов. А в данном случае нет, в данном случае будет принуждение к диалогу. Со стороны, в первую очередь тех, кого мы недавно называли, по наивности, союзниками», – заявил Тышкевич.

С ним согласился Арестович:

«Отмена «Минска» несет очень серьезные риски, главный из которых, – это то, что наши дорогие партнеры скажут: «Так вот же независимые страны практически, с ними и беседуйте». Кстати, не исключен военный раунд, потому что обычно военные результаты закрепляются политическим путем по-новому».

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