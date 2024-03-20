В Киеве опасаются наступления РФ «с весомым территориальным прогрессом»

Европейским странам придётся окончательно определяться с вводом войск на Украину, если начнётся большое наступление России, сопровождаемое стремительным территориальным продвижением.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается заявлений Макрона по Китаю и так далее, смотрите, если он говорит, что ждёт Си, он тогда введёт контингент до этого времени или нет, до мая в Украину? Понятно, что нет. А как? Он введёт, и если Си приедет – ну, как-то…

Единственное, что он может ввести, и то это всё, скажем, риторические упражнения, но для Европы действительно серьёзный вызов, это если будет большое наступление России, и оно будет сопровождаться достаточно весомым территориальным прогрессом – вот так скажу, обтекаемо. Тогда, конечно, им придётся что-то делать, как-то сдержать Россию в военном отношении, хотя это будет сложно», – сказал Карасёв.