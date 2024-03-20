В Киеве опасаются наступления РФ «с весомым территориальным прогрессом»

Вадим Москаленко.  
20.03.2024 08:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Европейским странам придётся окончательно определяться с вводом войск на Украину, если начнётся большое наступление России, сопровождаемое стремительным территориальным продвижением.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским странам придётся окончательно определяться с вводом войск на Украину, если начнётся большое наступление...

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«Что касается заявлений Макрона по Китаю и так далее, смотрите, если он говорит, что ждёт Си, он тогда введёт контингент до этого времени или нет, до мая в Украину? Понятно, что нет. А как? Он введёт, и если Си приедет – ну, как-то…

Единственное, что он может ввести, и то это всё, скажем, риторические упражнения, но для Европы действительно серьёзный вызов, это если будет большое наступление России, и оно будет сопровождаться достаточно весомым территориальным прогрессом – вот так скажу, обтекаемо. Тогда, конечно, им придётся что-то делать, как-то сдержать Россию в военном отношении, хотя это будет сложно», – сказал Карасёв.

По его словам, в этот момент может произойти обострение в Приднестровье.

«Пока не хотят распаковывать Приднестровье, его распакуют его только в одном случае – если будет большое наступление России. И тогда, конечно, можно открыть фронт в тылу. В принципе, Приднестровье – это ключ к Одессе», – подчеркнул политолог.

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