В Киеве опасаются ночной высадки российского десанта в Мариуполе и Бердянске

Новости Украины

Наиболее уязвимым перед Россией является побережье Азовского моря и города, расположенные на нем. Штурмовать их осенью и в начале зимы прошлого года учился российский спецназ и морская пехота, причем в ночное время и с привлечением авиации.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил обласканный при Партии регионов крымский экономист Андрей Клименко, который после выхода полуострова из состава Украины бежал в Киев, где сегодня на западные гранты следит за морской активностью в Черном и Азовском морях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас шесть десантных кораблей на ходу у Российской Федерации в Черном море. То есть это возможность высадки там одного усиленного батальона с техникой. Конечно, если рассматривать такой сценарий, то это не будет побережье Черного моря – это, скорее всего, будет побережье Азовского моря. Мы видим ситуацию, наибольший риск мы видим на участке побережья между Бердянском и Геническом, вблизи оккупированного Крымского полуострова, и это возможно, если Россия пойдет на официальное признание так называемых ДНР и ЛНР. Тогда им нужен выход к морю, к портовому городу Мариуполь и традиционно нужен коридор к Крыму», – сказал эксперт.

«В декабре Российская Федерация провела в Южном военном округе приблизительно 140 учений. Это столько же, сколько было в октябре. И примерно 35% из этих учений – спецназа, морской пехоты, это учения инженерных частей по наведению мостов, подготовки к высадке десантов. И что интересно, что большинство из этих учений проводятся в ночное время. То есть они отрабатывают наступление спецназа, диверсионных групп, морской пехоты при поддержке авиации, и все это отрабатывается в ночное время», – заявил Клименко.