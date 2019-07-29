В Киеве опасаются парада суверенитетов по всей стране

29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Донбасс якобы будет ненавидеть вся страна, если регион вдруг получит особый статус, предусмотренный обязательствами, взятыми на себя Украиной в Минске.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил бежавший из Донецка пропагандист, главный редактор украинского сайта «ОстроВ» Сергей Гармаш, отвечая на вопрос, чем автономия Донбасса грозит Украине.

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«У людей будет ощущение тотальной несправедливости. Тысячи наших солдат погибли не для того, чтобы те, кто поднял оружие против своей страны, избежали наказания. А им хотят предоставить какие-то политические льготы. Ощущение несправедливости заставит украинцев выходить на протесты. Если Донбасс получит особый политический статус на российских условиях, его будет ненавидеть вся страна. Автономия Донецкой и Луганской областей может спровоцировать парад суверенитетов в других регионах. Получим реальную гражданскую войну», – сказал пропагандист.

По его словам, «окончание конфликта на условиях России – это дестабилизация, потеря суверенитета и угроза реальному существованию страны».