29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве опасаются парада суверенитетов по всей стране

Донбасс якобы будет ненавидеть вся страна, если регион вдруг получит особый статус, предусмотренный обязательствами, взятыми на себя Украиной в Минске.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил бежавший из Донецка пропагандист, главный редактор украинского сайта «ОстроВ» Сергей Гармаш, отвечая на вопрос, чем автономия Донбасса грозит Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У людей будет ощущение тотальной несправедливости. Тысячи наших солдат погибли не для того, чтобы те, кто поднял оружие против своей страны, избежали наказания. А им хотят предоставить какие-то политические льготы. Ощущение несправедливости заставит украинцев выходить на протесты. Если Донбасс получит особый политический статус на российских условиях, его будет ненавидеть вся страна. Автономия Донецкой и Луганской областей может спровоцировать парад суверенитетов в других регионах. Получим реальную гражданскую войну», – сказал пропагандист.

По его словам, «окончание конфликта на условиях России – это дестабилизация, потеря суверенитета и угроза реальному существованию страны».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть