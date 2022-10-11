В Киеве опасаются воздушного десанта из Белоруссии

11.10.2022 08:40 (Мск), Два сценария на Белорусском направления – оба для Украины плохиеКиев

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Новости Украины

Если удастся обострить ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе, Харьковщине и Запорожье, ВСУ будут вынуждены ослабить войска на белорусско-украинской.

Об этом в эфире киевского телеканала «Дом» заявил сочувствующий змагарам белорусский военный эксперт Александр Алесин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, что в ближайшие месяц-полтора с территории Белоруссии не будет нанесено никаких ударов. И не только потому, что этого не хочет Лукашенко, а только потому, что местность чрезвычайно неблагоприятная для создания крупных ударных группировок. Украинская сторона уже взорвала мосты, которые потенциально могут быть использованы, заминировала дороги, а остальная местность непригодная для развёртывания бронетанковой техники и широких масс мотострелков и так далее. Там болота, поймы рек, озёра», – сказал эксперт.

Тем не менее, он не исключает, что риск удара с этого направления всё же есть.

«Если попытаться повторить первый этап совместной операции, когда были брошены воздушно-десантные силы под Киев, Гостомель, Чернобыль, я думаю, что украинская сторона уже к этому варианту готова, и достаточное количество ПВО на этих направлениях имеется. Думаю, что риск такого удара возникнет тогда, когда события будут развиваться так, что Украина будет вынуждена значительную часть сил с белорусско-украинской границы перебросить в зону боевых действий в районе Херсона, Луганска, Донецка и так далее. Об этом же говорят и российские военные эксперты – что такая операция возможна, в случае, если Украина понесёт значительные потери и не сможет одинаково сильно прикрывать все свои границы», – предположил Алесин.

В то же время, есть мнение, что, наоборот, усиление белорусского фронта проводится для оттягивания украинских войск от зоны боевых действий к границе на севере Украины. Так считает израильский военный эксперт Давид Гендельман.

«В любом случае, если будет действительно развёрнута более или менее крупная группировка на границе, это уже как минимум оттягивает украинские силы на северные границы, даже если не будет её перехода, именно вторжения со стороны Белоруссии. Основная проблема в том, что если сейчас на украинско-белорусской границе стоит около шести белорусских батальонов, какие-то силы украинская армия вынуждена там держать, то будет развёрнуто уже несколько бригад. И украинская армия будет вынуждена дополнительно ряд сил и средств, которые не бесконечны, это может ухудшить общий расклад сил на действующих фронтах против России, но посмотрим. Во-первых, действительно ли быстрыми темпами будет развёртывание, во-вторых, будет ли переброшена достаточно большая группировка российских войск в Белоруссию. Потому что без российских войск вести самостоятельно наступательные действия белорусской армии затруднительно», – сказал Гендельман в эфире «Ukrlife».