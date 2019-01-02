В Киеве оправдали лишение украинцев в России права голоса

02.01.2019, Киев, Игорь Петров

Решение ЦИК Украины закрыть все избирательные участки в России правильно, потому что тамошние избиратели «заангажированы».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил нардеп и бывший командир националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это конституционное право (но тех) украинцев, которые находятся в России, имеют трудовые отношения с Россией и есть большая вероятность, что эти люди заангажированы. Потому и были сделаны соответствующие решения Центризбиркомом. Может быть высокая вероятность, что их будут вынуждать голосовать за конкретного кандидата. И что это не будет свободное волеизъявление. Есть вероятность, что страна-агрессор это может использовать для себя», – сказал он.

Напомним, ЦИК Украины перед Новвм Годом принял решение о закрытии всех избирательных участков в РФ. Статистика всех последних выборов показывает, что на территории РФ принимают участие до нескольких десятков тысяч постоянно проживающих в РФ граждан Украины.