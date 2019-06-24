Украинский генерал: Порошенко угробил тысячи людей, отвергнув прекращение войны
24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Коррупция, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
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В Киеве определяют дату допроса Порошенко

Государственное бюро расследований планирует вызвать на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по пяти уголовным делам.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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“В рамках открытых уголовных производств планируется допрос (пятого президента Украины Петра Порошенко-ред.)”, – сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что пока точной даты допроса назвать не могут.

Напомним, Государственное бюро расследований начало уже пять уголовных производств относительно пятого президента Украины Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В четырех уголовных процессах, зарегистрированных по заявлениям Портнова, Государственное бюро расследований проверяет на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и экс-президента Украины Петра Порошенко.

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