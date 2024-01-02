В Киеве опубликовали скандальную прослушку покойного Льва Миримского

Анатолий Лапин.  
02.01.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Компромат, Крым


Существующее на западные гранты украинское Интернет-телевидение Hromadske выпустило передачу, где представлена прослушка телефонных переговоров времен весны 2014 года, когда Крым навсегда прощался с мачехой-Украиной.

Существующее на западные гранты украинское Интернет-телевидение Hromadske выпустило передачу, где представлена прослушка телефонных переговоров...

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Сюжет подтверждает ранее появлявшиеся сведения о том, что ныне покойный политик Лев Миримский выступал посредником между россиянами и украинскими владельцами различных объектов в Крыму. Кроме того, передача демонстрирует полную беспринципность т.н. украинских элит.

Один из главных героев прослушки – Андрей Портнов. Это бывший юрист Юлии Тимошенко, затем замглавы администрации Виктора Януковича (одно из главных «достижений» на должности – проведение судебной реформы, после которой в решениях судов было запрещено использовать русский язык).

В сюжете Hromadske утверждается, что Портнов весной 2014 года, уже после бегства Януковича из Киева, находился в Москве, откуда звонил возвращающемуся из Европы в Киев Миримскому, чтобы договориться о помощи россиянам в Крыму.

Еще один из участников прослушки – экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко, проживающий сейчас на Украине. Тогда он выступал как младший партнер Миримского, помогая ему с юридическими вопросами на полуострове.

В одном из перехваченных разговоров по телефону Миримский говорит, что Коровченко нужно будет приехать для работы в Крым на «курирующую должность», а также обсуждает бизнес и судебные дела, которые будут рассматриваться в пока еще неизвестной юрисдикции (в это время полуостров еще не стал частью России, но уже вышел из украинского законодательного поля, – авт.).

На опубликованных записях Миримский также обещает предоставить в Крыму помещения под офисы российских юридических компаний и обсуждает программу развития Крыма, которая готовится Россией.

Грантоеды сокрушаются, что Портнову удалось выиграть все суды и избежать претензий украинских правоохранителей – он вернулся в Киев и находился там до лета 2022 года, после чего вновь выехал за границу.

Закрыты все дела и против Коровченко. Он по-прежнему живет на Украине и давно «переобулся» – пытался баллотироваться от партии Зеленского, помогает ВСУ, снабжая украинскую армию автомобилями. Кроме того, Коровченко объявил об оказании юридических услуг бизнесу, «пострадавшему от российской агрессии».

 

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